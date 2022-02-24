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Edirne Ticaret Borsası

AA, Cihan Demirci - Ekonomi
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,072 liradan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,072 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg4,0724,072
AyçiçeğiKg9,2059,986

AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Ticaret, Buğday, Edirne, Ekonomi, Haberler

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