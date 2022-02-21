Edirne Ticaret Borsası - Haberler

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Edirne Ticaret Borsası

AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,128 liradan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,128 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,5004,128
AyçiçeğiKg9,1079,701
Süpürge TeliKg20,40018,100
DanaKg32,10043,450
İnekKg17,97030,680
DüveKg30,86037,200
KoyunKg13,20025,200
KuzuKg34,00039,500
Süt KuzusuKg37,00042,000
TokluKg20,00039,550

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Ticaret, Buğday, Edirne, İnek, Güncel, Haberler

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