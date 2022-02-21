Edirne Ticaret Borsası
AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,128 liradan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,128 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,500
|4,128
|Ayçiçeği
|Kg
|9,107
|9,701
|Süpürge Teli
|Kg
|20,400
|18,100
|Dana
|Kg
|32,100
|43,450
|İnek
|Kg
|17,970
|30,680
|Düve
|Kg
|30,860
|37,200
|Koyun
|Kg
|13,200
|25,200
|Kuzu
|Kg
|34,000
|39,500
|Süt Kuzusu
|Kg
|37,000
|42,000
|Toklu
|Kg
|20,000
|39,550
AA / Gökhan Zobar - Güncel
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