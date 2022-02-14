Edirne Ticaret Borsası
AA, Gökhan Zobar - Ekonomi
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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,079 liradan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,079 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,857
|4,079
|Ayçiçeği
|Kg
|9,000
|9,801
|Süpürge Teli
|Kg
|16,340
|20,020
|Dana
|Kg
|27,800
|44,480
|İnek
|Kg
|15,000
|32,510
|Düve
|Kg
|27,000
|41,130
|Koyun
|Kg
|18,000
|21,450
|Kuzu
|Kg
|33,080
|40,600
|Süt Kuzusu
|Kg
|37,500
|42,000
|Toklu
|Kg
|27,600
|33,550
AA / Gökhan Zobar - Ekonomi
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