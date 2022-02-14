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Edirne Ticaret Borsası

AA, Gökhan Zobar - Ekonomi
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,079 liradan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,079 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg3,8574,079
AyçiçeğiKg9,0009,801
Süpürge TeliKg16,34020,020
DanaKg27,80044,480
İnekKg15,00032,510
DüveKg27,00041,130
KoyunKg18,00021,450
KuzuKg33,08040,600
Süt KuzusuKg37,50042,000
TokluKg27,60033,550

AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Ticaret, Buğday, Edirne, İnek, Ekonomi, Haberler

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