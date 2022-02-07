Edirne Ticaret Borsası
AA, Gökhan Zobar - Ekonomi
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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,219 liradan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,219 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,953
|4,219
|Ayçiçeği
|Kg
|8,960
|9,953
|Süpürge Teli
|Kg
|16,800
|20,200
AA / Gökhan Zobar - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Edirne, Ekonomi, Haber
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