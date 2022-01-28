Edirne Ticaret Borsası
AA, Cihan Demirci - Ekonomi
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Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 267 kuruştan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 267 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|4,047
|4,267
|Ayçiçeği
|Kg
|9,292
|9,595
|Tritikale
|Kg
|3,502
|3,502
|Kuzu
|Kg
|30,900
|30,900
AA / Cihan Demirci - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Edirne, Ekonomi, Haber
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