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Edirne Ticaret Borsası

AA, Cihan Demirci - Ekonomi
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 267 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 267 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg4,0474,267
AyçiçeğiKg9,2929,595
TritikaleKg3,5023,502
KuzuKg30,90030,900

AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Ticaret, Buğday, Edirne, Ekonomi, Haber

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