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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Ekonomi

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,232 liradan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,232 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg4,1014,232
AyçiçeğiKg9,0469,311
ArpaKg3,0013,001

AA / Gökhan Zobar - Ekonomi Haberleri

Ticaret, Buğday, Edirne, Arpa, Ekonomi, Haber

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