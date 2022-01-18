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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,178 liradan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,178 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg4,0594,178
AyçiçeğiKg9,2479,247
ArpaKg3,2013,201

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

Ticaret, Buğday, Edirne, Arpa, Güncel, Haber

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