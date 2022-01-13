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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası
AA / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 120 kuruştan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 120 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında, 5 işlemde 62,5 ton buğday kilogramı en düşük 4 lira 72 kuruş, en yüksek 4 lira 120 kuruştan işlem gördü.

AA / Cihan Demirci - Ekonomi Haberleri

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