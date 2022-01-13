Edirne Ticaret Borsası
AA / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 120 kuruştan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 120 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.
Salon satışlarında, 5 işlemde 62,5 ton buğday kilogramı en düşük 4 lira 72 kuruş, en yüksek 4 lira 120 kuruştan işlem gördü.
AA / Cihan Demirci - Ekonomi Haberleri
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