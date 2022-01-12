Edirne Ticaret Borsası
AA / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı ortalama 4 lira 163 kuruştan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı ortalama 4 lira 163 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En düşük (TL)
|Buğday
|Kg
|4,163
|4,163
|Kanola
|Kg
|5,000
|5,000
AA / Cihan Demirci - Ekonomi Haberleri
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