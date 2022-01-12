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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası
AA / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı ortalama 4 lira 163 kuruştan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı ortalama 4 lira 163 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En düşük (TL)
BuğdayKg4,1634,163
KanolaKg5,0005,000

AA / Cihan Demirci - Ekonomi Haberleri

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