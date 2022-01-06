Edirne Ticaret Borsası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,290 liradan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,290 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg4,2204,290
AyçiçeğiKg9,3009,300

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title