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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Ekonomi

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,601 liradan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,601 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg4,2014,601
AyçiçeğiKg9,62710,010
ArpaKg3,5073,507

AA / Gökhan Zobar - Ekonomi Haberleri

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