Edirne Ticaret Borsası
AA / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,671 liradan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,671 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|4,457
|4,671
|Ayçiçeği
|Kg
|9,474
|9,947
|Arpa
|Kg
|3,500
|3,500
AA / Cihan Demirci - Ekonomi Haberleri
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