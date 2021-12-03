Edirne Ticaret Borsası
AA / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 701 kuruştan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 701 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|4,401
|4,701
|Ayçiçeği
|Kg
|8,451
|9,141
|Arpa
|Kg
|2,850
|2,850
|Süpürge teli
|Kg
|12,000
|12,000
|Koyun
|Kg
|14,700
|14,700
|Kuzu
|Kg
|30,000
|30,000
AA / Cihan Demirci - Ekonomi Haberleri
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