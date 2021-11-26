Edirne Ticaret Borsası
AA / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,625 liradan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,625 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|4,129
|4,625
|Ayçiçeği
|Kg
|7,854
|8,505
|Arpa
|Kg
|2,849
|2,849
|Kuzu
|Kg
|25,00
|25,00
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Cihan Demirci - Ekonomi Haberleri
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