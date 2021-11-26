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Edirne Ticaret Borsası

AA / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,625 liradan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,625 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg4,1294,625
AyçiçeğiKg7,8548,505
ArpaKg2,8492,849
KuzuKg25,0025,00

AA / Cihan Demirci - Ekonomi Haberleri

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