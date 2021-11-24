Edirne Ticaret Borsası
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Ekonomi
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,631 liradan işlem gördü.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,631 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.
Salon satışlarında 23 işlemde, 236 ton buğday kilogramı en düşük 4,211, en yüksek 4,631 liradan satıldı.
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
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AA / Hakan Mehmet Şahin - Ekonomi Haberleri
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