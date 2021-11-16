Edirne Ticaret Borsası
AA / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 90 kuruştan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 90 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,589
|3,900
|Ayçiçeği
|Kg
|6,254
|7,071
|Tritikale
|Kg
|3,469
|3,469
AA / Cihan Demirci - Ekonomi Haberleri
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