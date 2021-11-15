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Edirne Ticaret Borsası

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 833 kuruştan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 833 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)

BuğdayKg3,6203,833
AyçiçeğiKg6,3577,189
TritikaleKg3,4763,476
Süpürge teliKg6,00016,310
DanaKg23,23032,000
İnekKg14,00022,430
KuzuKg24,00030,550
TokluKg18,80023,000

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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