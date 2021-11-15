Edirne Ticaret Borsası
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 833 kuruştan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 833 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,620
|3,833
|Ayçiçeği
|Kg
|6,357
|7,189
|Tritikale
|Kg
|3,476
|3,476
|Süpürge teli
|Kg
|6,000
|16,310
|Dana
|Kg
|23,230
|32,000
|İnek
|Kg
|14,000
|22,430
|Kuzu
|Kg
|24,000
|30,550
|Toklu
|Kg
|18,800
|23,000
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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