Edirne Ticaret Borsası
AA / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 681 kuruştan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 681 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,544
|3,681
|Ayçiçeği
|Kg
|6,776
|7,481
|Arpa
|Kg
|2,596
|2,596
|Kanola
|Kg
|5,000
|5,000
|Süpürge teli
|Kg
|17,000
|17,000
|Kuzu
|Kg
|24,000
|29,000
|Toklu
|Kg
|18,500
|18,500
AA / Cihan Demirci - Ekonomi Haberleri
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