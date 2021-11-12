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Edirne Ticaret Borsası

AA / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 681 kuruştan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 681 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)

BuğdayKg3,5443,681
AyçiçeğiKg6,7767,481
ArpaKg2,5962,596
KanolaKg5,0005,000
Süpürge teliKg17,00017,000
KuzuKg24,00029,000
TokluKg18,50018,500

AA / Cihan Demirci - Ekonomi Haberleri

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