Edirne Ticaret Borsası
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 450 kuruştan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 450 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,344
|3,450
|Ayçiçeği
|Kg
|6,793
|6,801
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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