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Edirne Ticaret Borsası

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 450 kuruştan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 450 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg3,3443,450
AyçiçeğiKg6,7936,801

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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