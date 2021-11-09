Edirne Ticaret Borsası
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Ekonomi
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3,407 liradan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3,407 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,302
|3,407
|Ayçiçeği
|Kg
|6,778
|6,950
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AA / Hakan Mehmet Şahin - Ekonomi Haberleri
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