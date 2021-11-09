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Edirne Ticaret Borsası

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Ekonomi
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3,407 liradan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3,407 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg3,3023,407
AyçiçeğiKg6,7786,950

AA / Hakan Mehmet Şahin - Ekonomi Haberleri
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