Edirne Ticaret Borsası
AA / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,641 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,641 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,521
|2,641
|Arpa
|Kg
|2,326
|2,326
|Ayçiçek
|Kg
|4,918
|5,917
|Süpürge Teli
|Kg
|11,800
|13,690
AA / Cihan Demirci - Ekonomi Haberleri
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