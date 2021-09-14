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Edirne Ticaret Borsası

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,639 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,639 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle oluştu:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,5232,639
AyçiçekKg4,8005,861
ArpaKg2,3212,321

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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