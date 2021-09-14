Edirne Ticaret Borsası
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,639 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,639 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle oluştu:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,523
|2,639
|Ayçiçek
|Kg
|4,800
|5,861
|Arpa
|Kg
|2,321
|2,321
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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