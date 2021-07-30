Edirne Ticaret Borsası
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,398 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,398 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle oluştu:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,2202,398
KanolaKg5,5146,134
Süpürge teliKg14,04014,160
DanaKg21,92021,920
İnekKg13,00013,000
DüveKg13,02026,000
KuzuKg27,50028,000

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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