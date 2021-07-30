Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,398 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,398 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle oluştu:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,220
|2,398
|Kanola
|Kg
|5,514
|6,134
|Süpürge teli
|Kg
|14,040
|14,160
|Dana
|Kg
|21,920
|21,920
|İnek
|Kg
|13,000
|13,000
|Düve
|Kg
|13,020
|26,000
|Kuzu
|Kg
|27,500
|28,000
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci
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