Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,398 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,398 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle oluştu: