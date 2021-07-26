Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,494 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,494 liradan satıldı.
Borsada gerçekleşen 63 işlemde 564 ton buğday el değiştirdi.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle oluştu:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,255
|2,494
|Kanola
|Kg
|5,783
|6,143
|Süpürge Teli
|Kg
|12,770
|19,350
|Dana
|Kg
|13,300
|28,670
|İnek
|Kg
|10,900
|20,750
|Düve
|Kg
|12,980
|12,980
|Koyun
|Kg
|10,000
|10,200
|Kuzu
|Kg
|15,000
|31,000
|Süt kuzusu
|Kg
|29,650
|31,850
|Toklu
|Kg
|25,000
|25,000
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci
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