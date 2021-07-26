Edirne Ticaret Borsası
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,494 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,494 liradan satıldı.

Borsada gerçekleşen 63 işlemde 564 ton buğday el değiştirdi.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle oluştu:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,2552,494
KanolaKg5,7836,143
Süpürge TeliKg12,77019,350
DanaKg13,30028,670
İnekKg10,90020,750
DüveKg12,98012,980
KoyunKg10,00010,200
KuzuKg15,00031,000
Süt kuzusuKg29,65031,850
TokluKg25,00025,000

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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