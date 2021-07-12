Edirne Ticaret Borsası
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,445 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,445 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,1582,445
KanolaKg5,8006,501
Süpürge teliKg19,20019,500
DanaKg17,32027,510
İnekKg10,90023,740
Düve Kg18,78026,010
KoyunKg10,00019,400
KuzuKg26,00032,850
Süt kuzusuKg24,90033,200
TokluKg25,30031,950

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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