Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,445 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,445 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,158
|2,445
|Kanola
|Kg
|5,800
|6,501
|Süpürge teli
|Kg
|19,200
|19,500
|Dana
|Kg
|17,320
|27,510
|İnek
|Kg
|10,900
|23,740
|Düve
|Kg
|18,780
|26,010
|Koyun
|Kg
|10,000
|19,400
|Kuzu
|Kg
|26,000
|32,850
|Süt kuzusu
|Kg
|24,900
|33,200
|Toklu
|Kg
|25,300
|31,950
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci
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