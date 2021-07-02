Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,520 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,520 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,223
|2,520
|Arpa
|Kg
|2,271
|2,271
|Kanola
|Kg
|6,051
|6,281
|Kuzu
|Kg
|25,950
|25,950
|Süt kuzusu
|Kg
|27,100
|28,200
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci
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