Edirne Ticaret Borsası
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,520 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,520 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,2232,520
ArpaKg2,2712,271
KanolaKg6,0516,281
KuzuKg25,95025,950
Süt kuzusuKg27,10028,200

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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Ticaret Bakanı Muş: "İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu.
Ticaret Bakanı Muş: 'Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi.'
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