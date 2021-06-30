Edirne Ticaret Borsası
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,501 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,501 liradan satıldı.

Borsada gerçekleşen 102 işlemde 1024,5 ton buğday el değiştirdi.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle oluştu:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,1172,501
ArpaKg2,2052,302
KanolaKg5,0016,243

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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