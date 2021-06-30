Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,501 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,501 liradan satıldı.
Borsada gerçekleşen 102 işlemde 1024,5 ton buğday el değiştirdi.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle oluştu:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,117
|2,501
|Arpa
|Kg
|2,205
|2,302
|Kanola
|Kg
|5,001
|6,243
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci
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