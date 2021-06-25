Edirne Ticaret Borsası
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,501 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,501 liradan satıldı.

Borsada gerçekleşen 51 işlemde 550,5 ton buğday el değiştirdi.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle oluştu:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,2822,501
ArpaKg2,3512,365

KanolaKg2,9012,901
İnekKg18,82018,820
KuzuKg29,80029,800
Süt kuzusuKg27,40028,200
TokluKg17,00017,000

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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