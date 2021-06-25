Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,501 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,501 liradan satıldı.
Borsada gerçekleşen 51 işlemde 550,5 ton buğday el değiştirdi.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle oluştu:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,282
|2,501
|Arpa
|Kg
|2,351
|2,365
|Kanola
|Kg
|2,901
|2,901
|İnek
|Kg
|18,820
|18,820
|Kuzu
|Kg
|29,800
|29,800
|Süt kuzusu
|Kg
|27,400
|28,200
|Toklu
|Kg
|17,000
|17,000
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci
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