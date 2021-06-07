Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,394 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,394 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: