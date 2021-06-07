Edirne Ticaret Borsası
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Ekonomi

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,394 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,394 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,3942,394
ArpaKg2,1992,199
Süpürge teliKg18,00020,200
DanaKg21,00028,390
İnekKg13,90024,430
DüveKg22,36026,820
KoyunKg9,00020,000
KuzuKg28,20032,450
Süt kuzusuKg27,60032,850
TokluKg11,86025,000

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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