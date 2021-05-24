Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,269 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,269 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,206
|2,269
|Süpürge teli
|Kg
|18,00
|18,60
|Dana
|Kg
|20,18
|26,90
|İnek
|Kg
|11,00
|21,11
|Koyun
|Kg
|11,75
|18,80
|Kuzu
|Kg
|27,50
|30,00
|Süt kuzusu
|Kg
|28,35
|30,95
|Toklu
|Kg
|17,30
|17,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin
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