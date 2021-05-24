Edirne Ticaret Borsası
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,269 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,269 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,2062,269
Süpürge teliKg18,0018,60
DanaKg20,1826,90
İnekKg11,0021,11
KoyunKg11,7518,80
KuzuKg27,5030,00
Süt kuzusuKg28,3530,95
Toklu Kg17,3017,30

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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