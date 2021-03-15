Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,142 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,142 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: