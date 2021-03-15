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Edirne Ticaret Borsası

15.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:50
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,142 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,142 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Anadolu kırmızı sert buğday 2,0512,142
Ayçiçek5,2505,250
Kuzu27,0029,50
Koyun9,0017,00
Dana20,9024,72

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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