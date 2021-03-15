Edirne Ticaret Borsası
15.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:50
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,142 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,142 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Anadolu kırmızı sert buğday
|2,051
|2,142
|Ayçiçek
|5,250
|5,250
|Kuzu
|27,00
|29,50
|Koyun
|9,00
|17,00
|Dana
|20,90
|24,72
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin
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