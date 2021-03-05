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Edirne Ticaret Borsası

05.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:10
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,14 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Anadolu kırmızı sert buğday 2,05 2,14
Koyun 18,00 18,00
Kuzu 28,00 28,95
Süt kuzusu 28,50 31,60
Toklu 20,50 28,15

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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