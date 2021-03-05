Edirne Ticaret Borsası
05.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:10
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,14 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Anadolu kırmızı sert buğday
|2,05
|2,14
|Koyun
|18,00
|18,00
|Kuzu
|28,00
|28,95
|Süt kuzusu
|28,50
|31,60
|Toklu
|20,50
|28,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran
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