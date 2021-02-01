Edirne Ticaret Borsası
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Edirne Ticaret Borsası

01.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:37
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,237 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,237 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,1642,237
ArpaKg1,8011,801
İnekKg11,40019,020
Düve Kg19,05020,890
KoyunKg15,80020,150
KuzuKg25,00032,000
Süt kuzusuKg31,40031,750
Toklu Kg22,35027,000

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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