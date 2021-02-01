Edirne Ticaret Borsası
01.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:37
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,237 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,237 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,164
|2,237
|Arpa
|Kg
|1,801
|1,801
|İnek
|Kg
|11,400
|19,020
|Düve
|Kg
|19,050
|20,890
|Koyun
|Kg
|15,800
|20,150
|Kuzu
|Kg
|25,000
|32,000
|Süt kuzusu
|Kg
|31,400
|31,750
|Toklu
|Kg
|22,350
|27,000
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin
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