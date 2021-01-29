Edirne Ticaret Borsası
29.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:10
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,216 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,216 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,199
|2,216
|Süt kuzusu
|Kg
|27,000
|30,000
|Toklu
|Kg
|18,200
|18,200
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci
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