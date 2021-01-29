Edirne Ticaret Borsası
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Edirne Ticaret Borsası

29.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:10
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,216 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,216 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday Kg2,1992,216
Süt kuzusu Kg27,00030,000
TokluKg18,20018,200

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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