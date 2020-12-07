Edirne Ticaret Borsası
07.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:03
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,07 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,07 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu kırmızı sert)
|Kg
|2,05
|2,07
|Süpürge teli
|Kg
|6,70
|17,38
|Dana
|Kg
|15,02
|23,76
|İnek
|Kg
|10,30
|13,06
|Düve
|Kg
|17,46
|21,11
|Koyun
|Kg
|11,00
|14,00
|Kuzu
|Kg
|20,00
|27,45
|Süt kuzusu
|Kg
|26,60
|28,20
|Toklu
|Kg
|15,50
|23,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci
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