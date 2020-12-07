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Edirne Ticaret Borsası

07.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:03
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,07 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,07 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (Anadolu kırmızı sert) Kg2,052,07
Süpürge teli Kg6,7017,38
Dana Kg15,0223,76
İnek Kg10,3013,06
Düve Kg 17,4621,11
Koyun Kg11,0014,00
Kuzu Kg20,0027,45
Süt kuzusu Kg26,6028,20
TokluKg 15,5023,45

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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