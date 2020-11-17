Edirne Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne Ticaret Borsası

17.11.2020 17:47 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:50
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,16 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,102,16
ArpaKg1,681,68
Süpürge teliKg16,5416,54

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

İlgili Haberler

Bölgenin en büyük canlı hayvan borsası için çalışmalar başladı
Bölgenin en büyük canlı hayvan borsası için çalışmalar başladı
Edirne'de ekmek zammı tartışmaları sona erdi
Edirne'de ekmek zammı tartışmaları sona erdi
Edirne'de fırıncılar ekmek zammını savundu
Edirne'de fırıncılar ekmek zammını savundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ümit Özdağ Meral Akşener Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Kutsi Şener Şen Yıldız Kenter Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Caner Erkin Deniz Türüç Şenol Güneş
Daha Fazla Bakan Çocuk Bursa İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne Ticaret Borsası - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 17:52:30. #1.15#
title