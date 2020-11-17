Edirne Ticaret Borsası
17.11.2020 17:47 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:50
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,16 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,10
|2,16
|Arpa
|Kg
|1,68
|1,68
|Süpürge teli
|Kg
|16,54
|16,54
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci
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