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Edirne Ticaret Borsası

13.11.2020 18:05 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:08
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,16 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
BuğdayKg 2,10 2,16
AyçiçekKg 4,00 4,24
Süpürge teliKg 17,43 17,43
KoyunKg 9,90 20,45

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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