Edirne Ticaret Borsası
13.11.2020 18:05 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:08
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,16 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,10
|2,16
|Ayçiçek
|Kg
|4,00
|4,24
|Süpürge teli
|Kg
|17,43
|17,43
|Koyun
|Kg
|9,90
|20,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci
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