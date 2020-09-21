Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızısı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,9 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızısı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: