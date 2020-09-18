Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızısı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,880 liradan satıldı.
18.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:23
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızısı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,880 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek(TL)
|Buğday
|Kg
|1,749
|1,880
|Ayçiçek
|Kg
|3,828
|4,694
|Kanola
|Kg
|2,800
|2,800
|Süpürge teli
|Kg
|16,990
|16,990
|Toklu
|Kg
|19,950
|19,950
Kaynak: AA
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