Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızısı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,880 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızısı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,880 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: