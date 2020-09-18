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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızısı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,880 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası
18.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:23

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızısı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,880 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek(TL)
Buğday Kg 1,749 1,880
Ayçiçek Kg 3,828 4,694
Kanola Kg 2,800 2,800
Süpürge teli Kg 16,990 16,990
Toklu Kg 19,95019,950

Kaynak: AA

AA Editörü - Cihan Demirci
Cihan Demirci
AA Editörü
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