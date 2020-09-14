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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,882 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası
14.09.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:46

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,882 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,820 1,882
Ayçiçek Kg 3,513 5,005
Tritikale Kg 1,801 1,801
Süpürge teli Kg 14,750 17,700
Dana Kg 8,760 24,300
İnek Kg 8,960 16,910
Düve Kg 15,100 21,810
Toklu Kg 15,850 20,400

Kaynak: AA

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