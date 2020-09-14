Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,882 liradan satıldı.
14.09.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:46
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,882 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,820
|1,882
|Ayçiçek
|Kg
|3,513
|5,005
|Tritikale
|Kg
|1,801
|1,801
|Süpürge teli
|Kg
|14,750
|17,700
|Dana
|Kg
|8,760
|24,300
|İnek
|Kg
|8,960
|16,910
|Düve
|Kg
|15,100
|21,810
|Toklu
|Kg
|15,850
|20,400
Kaynak: AA
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