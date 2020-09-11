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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,853 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası
11.09.2020 17:49 | Son Güncelleme: 11.09.2020 17:52

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,853 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,784 1,853
Ayçiçek Kg 3,736 5,002
Tiritikale Kg 1,701 1,701
Süpürge teli Kg 16,500 17,500
Koyun Kg 8,000 16,000
Kuzu Kg 24,00024,500
Süt kuzusu Kg 25,900 25,900

Kaynak: AA

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