Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,853 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,853 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: