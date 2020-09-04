Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızısı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,846 liradan satıldı.
04.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:58
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızısı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,846 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,775
|1,846
|Ayçiçek
|Kg
|3,681
|4,646
|Tritikale
|Kg
|1,676
|1,676
|Süpürge teli
|Kg
|15,000
|15,500
|Koyun
|Kg
|15,900
|15,900
|Kuzu
|Kg
|19,200
|24,550
Kaynak: AA