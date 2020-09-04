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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızısı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,846 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası
04.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:58

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızısı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,846 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
BuğdayKg 1,775 1,846
AyçiçekKg 3,681 4,646
TritikaleKg 1,676 1,676
Süpürge teliKg 15,000 15,500
KoyunKg 15,900 15,900
KuzuKg 19,200 24,550

Kaynak: AA

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