Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızısı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,846 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızısı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,846 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,775 1,846 Ayçiçek Kg 3,681 4,646 Tritikale Kg 1,676 1,676 Süpürge teli Kg 15,000 15,500 Koyun Kg 15,900 15,900 Kuzu Kg 19,200 24,550

Kaynak: AA