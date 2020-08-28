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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,837 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası
28.08.2020 17:59 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:59

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,837 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
BuğdayKg 1,724 1,837
AyçiçekKg 3,358 3,937
ArpaKg 1,469 1,469
Süpürge teliKg 12,500 12,500
KoyunKg 13,600 13,600
Kuzu Kg 22,000 25,230
TokluKg 20,400 20,400

Kaynak: AA

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