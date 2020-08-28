Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,837 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,837 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,724 1,837 Ayçiçek Kg 3,358 3,937 Arpa Kg 1,469 1,469 Süpürge teli Kg 12,500 12,500 Koyun Kg 13,600 13,600 Kuzu Kg 22,000 25,230 Toklu Kg 20,400 20,400

Kaynak: AA