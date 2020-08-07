Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,799 liradan satıldı.
07.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:14
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,799 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,666
|1.799
|Ayçiçek
|Kg
|2,839
|3,219
|Kanola
|Kg
|3,023
|3,023
|Süpürge teli
|Kg
|12,020
|14,520
|Kuzu
|Kg
|24,000
|26,000
Kaynak: AA