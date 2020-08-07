Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,799 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,799 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,666 1.799 Ayçiçek Kg 2,839 3,219 Kanola Kg 3,023 3,023 Süpürge teli Kg 12,020 14,520 Kuzu Kg 24,000 26,000

Kaynak: AA