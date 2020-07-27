Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,830 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,830 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,657 1,830 Ayçiçek Kg 2,511 2,511 Kanola Kg 2,989 3,129 Süpürge Teli Kg 17,600 17,660 Dana Kg 17,100 24,760 İnek Kg 10,370 20,700 Düve Kg 17,740 22,790 Koyun Kg 8,000 15,000 Kuzu Kg 23,000 28,550 Toklu Kg 10,000 22,850

Kaynak: AA