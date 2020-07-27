Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,830 liradan satıldı.
27.07.2020 17:29 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:45
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,830 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,657
|1,830
|Ayçiçek
|Kg
|2,511
|2,511
|Kanola
|Kg
|2,989
|3,129
|Süpürge Teli
|Kg
|17,600
|17,660
|Dana
|Kg
|17,100
|24,760
|İnek
|Kg
|10,370
|20,700
|Düve
|Kg
|17,740
|22,790
|Koyun
|Kg
|8,000
|15,000
|Kuzu
|Kg
|23,000
|28,550
|Toklu
|Kg
|10,000
|22,850
Kaynak: AA