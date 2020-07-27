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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,830 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası
27.07.2020 17:29 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:45

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,830 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,657 1,830
Ayçiçek Kg 2,511 2,511
Kanola Kg 2,989 3,129
Süpürge Teli Kg 17,600 17,660
Dana Kg 17,100 24,760
İnek Kg 10,370 20,700
Düve Kg 17,740 22,790
Koyun Kg 8,000 15,000
Kuzu Kg 23,000 28,550
Toklu Kg 10,000 22,850

Kaynak: AA

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