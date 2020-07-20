Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,827 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,827 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,627 1,827 Arpa Kg 1,375 1,380 Kanola Kg 2,991 3,120 Süpürge teli Kg 16,600 16,680 Dana Kg 17,640 24,870 İnek Kg 9,120 20,230 Düve Kg 17,000 26,320 Koyun Kg 12,500 15,300 Kuzu Kg 23,850 23,850 Toklu Kg 16,500 26,200

Kaynak: AA