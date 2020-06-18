Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,677 liradan satıldı.
18.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:14
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,677 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,451
|1,677
|Ayçiçek
|Kg
|2,301
|2,301
|Arpa
|Kg
|1,351
|1,367
|Kanola
|Kg
|2,901
|2,901
|Dana
|Kg
|25,000
|25,000
Kaynak: AA