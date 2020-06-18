Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,677 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,677 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,451 1,677 Ayçiçek Kg 2,301 2,301 Arpa Kg 1,351 1,367 Kanola Kg 2,901 2,901 Dana Kg 25,000 25,000

Kaynak: AA