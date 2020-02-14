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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,630 liradan satıldı.

14.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:04
Edirne Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,630 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük(TL) En yüksek(TL
Buğday Kg 1,561 1,630
Ayçiçeği Kg 2,791 2,791
Koyun (et) Kg 12,700 15,000
(et) Kg 23,800 23,800
Süt kuzusu (et) Kg 24,000 24,950

Kaynak: AA
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