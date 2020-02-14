Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,630 liradan satıldı.
14.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:04
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,630 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük(TL)
|En yüksek(TL
|Buğday
|Kg
|1,561
|1,630
|Ayçiçeği
|Kg
|2,791
|2,791
|Koyun (et)
|Kg
|12,700
|15,000
|Kuzu (et)
|Kg
|23,800
|23,800
|Süt kuzusu (et)
|Kg
|24,000
|24,950
Kaynak: AA