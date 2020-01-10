Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,610 liradan satıldı.
10.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:14
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,610 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,549
|1,610
|Ayçiçeği
|Kg
|2,989
|2,989
|Dana eti
|Kg
|17,280
|17,280
|İnek eti
|Kg
|16,460
|16,460
|Koyun eti
|Kg
|13,000
|13,000
|Kuzu eti
|Kg
|22,950
|23,700
|Toklu eti
|Kg
|18,250
|18,250
Kaynak: AA