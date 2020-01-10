Haberler » Ekonomi » Edirne Ticaret Borsası - Ekonomi

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,610 liradan satıldı.

10.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:14
Edirne Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,610 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,549 1,610
Ayçiçeği Kg 2,989 2,989
Dana eti Kg 17,280 17,280
İnek eti Kg 16,460 16,460
Koyun eti Kg 13,000 13,000
Kuzu eti Kg 22,950 23,700
Toklu eti Kg 18,250 18,250

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler