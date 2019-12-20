Haberler » Ekonomi » Edirne Ticaret Borsası - Ekonomi

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,587 liradan satıldı.

20.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:32
Edirne Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,587 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,469 1,587
Ayçiçeği Kg 2,633 2,633
Kuzu Kg 19,450 19,450
Toklu Kg 17,000 17,000

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler