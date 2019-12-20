Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,587 liradan satıldı.
20.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:32
Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,587 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,469
|1,587
|Ayçiçeği
|Kg
|2,633
|2,633
|Kuzu
|Kg
|19,450
|19,450
|Toklu
|Kg
|17,000
|17,000
Kaynak: AA